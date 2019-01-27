В Сети появились жуткие кадры крушения Ту-22М3 [+ВИДЕО]

12:19 Источник: Газета.Ru

В Сети появилось видео крушения дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе «Оленья» в Мурманской области, произошедшего во вторник 22 января, передает "Газета.ру".

На кадрах видно, что самолет попал в снежный заряд, а при посадке раскололся надвое и загорелся. На борту бомбардировщика находился экипаж из четырех человек: командир, его помощник, штурман и оператор. Выжил только штурман, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ту-22М3 выполнял плановый полет и был без боекомплекта.



