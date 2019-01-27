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Guardian: Каждый 20-й британец не верит в Холокост

12:45 27.01.2019 Источник: Газета.Ru

Значительная часть британцев не верит в Холокост, передает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Согласно данным опросов, на которые ссылается британское издание, такое мнение приходится на каждого двадцатого человека. Кроме того, 8% опрошенных британцев заявили, что масштабы Холокоста преувеличены, а 5% вообще о нем не слышали.

Издание подчеркивает, что эти цифры шокировали экспертов.

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