Guardian: Каждый 20-й британец не верит в Холокост

12:45 Источник: Газета.Ru

Значительная часть британцев не верит в Холокост, передает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Согласно данным опросов, на которые ссылается британское издание, такое мнение приходится на каждого двадцатого человека. Кроме того, 8% опрошенных британцев заявили, что масштабы Холокоста преувеличены, а 5% вообще о нем не слышали.

Издание подчеркивает, что эти цифры шокировали экспертов.