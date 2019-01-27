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Франция решила создавать гиперзвуковое оружие

13:35 27.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция решила начать программу создания гиперзвукового оружия. С такими словами выступила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, сообщило в воскресенье агентство France-Presse (AFP).

По его сведениям, заявление сделано в начале недели. Место, где выступала министр, не уточняется.

"Мы приняли решение заключить контракт на создание ходового макета-демонстратора гиперзвукового планера", - сказала военный министр. По ее словам, создаваемый гиперзвуковой планер должен быть способен летать со скоростью более 6 тыс. км/час (5 чисел Маха). Первый испытательный полет "намечен на период до конца 2021 года".

"Многие страны в настоящее время оснащаются таким оружием. Франция не может себе позволить выжидать", - подчеркнула Парли. Как напоминает в этой связи AFP, в настоящее время три из пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН уже осуществляют собственные программы создания гиперзвукового оружия: США, Россия и Китай.

Французский проект получил название V-MaX (Vhicule Manoeuvrant eXprimental, "Экспериментальный маневрирующий носитель"). Его головным подрядчиком будет авиационно- космический концерн Arianegroup. По мнению министра, проект "станет подлинным технологическим прорывом с точки зрения военного потенциала в целом ряде областей".

По данным AFP, создаваемый гиперзвуковой планер на начальном этапе программы будет устанавливаться на управляемой или не управляемой ракете. В настоящее время, сообщает AFP, Франция уже осуществляет разработки гиперзвуковых силовых установок в рамках совершенствования своего арсенала ядерного оружия. Речь идет о модернизации ракеты средней дальности ASMP и создании ее гиперзвуковой версии - авиационной ядерной ракеты четвертого поколения ASN4G. Она заменит в дальнейшем исходную модель.


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