Немецкое издание призвало отказаться от туалетной бумаги

14:00 Источник: РОСБАЛТ

Настало время отказаться от туалетной бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены. К этому призывает немецкое издание Süddeutsche Zeitung, передает "Росбалт".

СМИ отмечает, что в Германии в среднем каждая семья в год расходует 93 рулона туалетной бумаги. За год смываются тонны туалетной бумаги, что вредит экологии. Издание пишет, что и производство такого средства личной гигиены не экономично: компании отказываются использовать старую бумагу и закупают свежую древесину.

Немецкая газета предлагает использовать биде вместо бумаги, так как в таком случае будет расходоваться только вода.