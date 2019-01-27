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НОВОСТИ

Немецкое издание призвало отказаться от туалетной бумаги

14:00 27.01.2019 Источник: РОСБАЛТ

Настало время отказаться от туалетной бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены. К этому призывает немецкое издание Süddeutsche Zeitung, передает "Росбалт".

СМИ отмечает, что в Германии в среднем каждая семья в год расходует 93 рулона туалетной бумаги. За год смываются тонны туалетной бумаги, что вредит экологии. Издание пишет, что и производство такого средства личной гигиены не экономично: компании отказываются использовать старую бумагу и закупают свежую древесину. 

Немецкая газета предлагает использовать биде вместо бумаги, так как в таком случае будет расходоваться только вода.

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