Взрывы прогремели рядом с католической церковью на Филиппинах, десятки погибших
14:15 27.01.2019 Источник: NEWSru.co.il
Две бомбы взорвались сегодня рядом с католической церковью на острове Холо, в южной части Филиппин, передает Newsru.co.il.
Сообщается, что погибли не менее 27 человек, еще 77 получили ранения. Информация о жертвах теракта уточняется.
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