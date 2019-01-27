Взрывы прогремели рядом с католической церковью на Филиппинах, десятки погибших

14:15 Источник: NEWSru.co.il

Две бомбы взорвались сегодня рядом с католической церковью на острове Холо, в южной части Филиппин, передает Newsru.co.il.

Сообщается, что погибли не менее 27 человек, еще 77 получили ранения. Информация о жертвах теракта уточняется.







