Захарова прокомментировала решение ФРГ выделить 12 млн евро на помощь блокадникам
14:30 27.01.2019 Источник: REGNUM
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала решение правительства ФРГ выделить 12 млн евро на помощь жителям блокадного Ленинграда. Соответствующее заявление она сделала сегодня, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на телеканал RT.
«Считаем важным констатировать, что запуск этой гуманитарной инициативы не означает закрытия вопроса о предоставлении правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности», — сказала Захарова.
Представитель МИД напомнила, что ранее правительство Германии выплатило компенсации в объеме 2,5 тыс. евро лишь блокадникам еврейской национальности в рамках ответственности за холокост.
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