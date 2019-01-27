0
0
0
НОВОСТИ

Захарова прокомментировала решение ФРГ выделить 12 млн евро на помощь блокадникам

14:30 27.01.2019 Источник: REGNUM

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала решение правительства ФРГ выделить 12 млн евро на помощь жителям блокадного Ленинграда. Соответствующее заявление она сделала сегодня, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на телеканал RT.

«Считаем важным констатировать, что запуск этой гуманитарной инициативы не означает закрытия вопроса о предоставлении правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности», — сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что ранее правительство Германии выплатило компенсации в объеме 2,5 тыс. евро лишь блокадникам еврейской национальности в рамках ответственности за холокост.




 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:15 27.01.2019
Взрывы прогремели рядом с католической церковью на Филиппинах, десятки погибших
0
59
14:00 27.01.2019
Немецкое издание призвало отказаться от туалетной бумаги
0
91
13:35 27.01.2019
Франция решила создавать гиперзвуковое оружие
0
114
12:45 27.01.2019
Guardian: Каждый 20-й британец не верит в Холокост
0
169
12:19 27.01.2019
В Сети появились жуткие кадры крушения Ту-22М3 [+ВИДЕО]
0
268
11:55 27.01.2019
СМИ: США снова требуют остановить "Северный поток-2"
0
290
11:25 27.01.2019
Путин выделит 150 млн руб. для частичной компенсации затрат на экспозицию о блокаде Ленинграда
0
256
11:13 27.01.2019
В РПЦ посоветовали мужчинам, которых смутили женские тела, купаться на Крещение в одиночестве
0
301
10:25 27.01.2019
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны десятки рейсов
0
300
10:00 27.01.2019
Аналитики: Экономические потери США от "шатдауна" составили 6 млрд долл.
0
311

Возврат к списку