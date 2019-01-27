Мадуро: Европейские страны должны отказаться от своего ультиматума
15:10 27.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны должны отказаться от ультиматума с призывом провести новые выборы в Венесуэле в течение восьми дней. Об этом президент Николас Мадуро заявил в интервью турецкому телеканалу Си-эн-эн-тюрк, обнародованном в воскресенье.
"Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют наши историю, несмотря на нашу 200-летнюю свободу. Мы гордимся нашей свободой, в нас течет кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы", - сказал Мадуро.
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