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Мадуро: Европейские страны должны отказаться от своего ультиматума

15:10 27.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны должны отказаться от ультиматума с призывом провести новые выборы в Венесуэле в течение восьми дней. Об этом президент Николас Мадуро заявил в интервью турецкому телеканалу Си-эн-эн-тюрк, обнародованном в воскресенье.

"Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют наши историю, несмотря на нашу 200-летнюю свободу. Мы гордимся нашей свободой, в нас течет кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы", - сказал Мадуро.

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