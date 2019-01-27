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Путин: Наш долг - передать правнукам победителей героическую правду о блокадном Ленинграде

15:35 27.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает долгом нынешнего поколения хранить правду о блокаде Ленинграда, передать ее будущим поколениям.

"Наш долг - передать дальше, правнукам победителей, всю героическую правду о блокадном Ленинграде, чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев и нашу боль о сотнях тысяч жертв, о тех, кто покоится на Пискаревском, Смоленском, десятках других кладбищ и в братских могилах", - заявил глава государства в воскресенье, выступая в Санкт- Петербурге перед спектаклем-концертом, посвященном 75-летию освобождения Ленинграда от блокады.

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