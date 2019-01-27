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НОВОСТИ

СМИ: В Японии несколько компаний получили письма с цианистым калием

15:45 27.01.2019 Источник: РОСБАЛТ

В Японии несколько компаний получили по почте письма с угрозами и подозрительным порошком, передает "Росбалт" со ссылкой на NHK. В некоторых конвертах находился цианистый калий, сообщает СМИ. 

Сообщается, что письма получили фармацевтические компании в Токио и Осаке, продовольственная компания в Саппоро и токийская газета.

В одном из писем находилось письмо с угрозами — злоумышленники предупреждали, что распространят продукцию, содержащую цианистый калий, если им не переведут 35 млн южнокорейских вон в криптовалюте Bitcoin.


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