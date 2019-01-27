СМИ: В Японии несколько компаний получили письма с цианистым калием

15:45 Источник: РОСБАЛТ

В Японии несколько компаний получили по почте письма с угрозами и подозрительным порошком, передает " Росбалт " со ссылкой на NHK. В некоторых конвертах находился цианистый калий, сообщает СМИ.Сообщается, что письма получили фармацевтические компании в Токио и Осаке, продовольственная компания в Саппоро и токийская газета.

В одном из писем находилось письмо с угрозами — злоумышленники предупреждали, что распространят продукцию, содержащую цианистый калий, если им не переведут 35 млн южнокорейских вон в криптовалюте Bitcoin.



