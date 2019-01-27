Песков: Вмешательство США представляет наибольшую опасность в ситуации с Венесуэлой

17:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы представляет наибольшую опасность в связи с происходящим в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Опасно то, что происходит в Венесуэле, но еще опасней, что это происходит при прямом вмешательстве, не попустительстве, а вмешательстве США, этого даже никто не скрывает", - заявил Песков.

Он также выразил мнение, что сценарий, по которому развиваются события в Венесуэле, говорит о том, что имеет место "синхронизация действий" с США. "Американцы, наши американские коллеги, признают президентом спикера парламента (Хуана Гуайдо - прим. ТАСС), который претендует на узурпацию власти в стране. Признают настолько молниеносно, что никто даже не успел опомниться, и что, конечно, абсолютно очевидно свидетельствует о том, что это, так скажем, некая последовательность, прописанная на бумаге и согласованная", - добавил Песков.