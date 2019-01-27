Нетаньяху: Израиль признал новое руководство Венесуэлы

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье о признании еврейским государством лидера оппозиции Хуана Гуайдо новым главой Венесуэлы.

"Сегодня Израиль присоединяется к Соединенным Штатам, Канаде, большинству латиноамериканских и европейских стран. Я объявляю сегодня, что мы признаем новое руководство Венесуэлы", - сказал Нетаньяху в обращении, опубликованном в Facebook.