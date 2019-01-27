Пермь: Жильцы дома, где произошло обрушение, вернулись за вещами и питомцами

18:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жильцы дома, где произошло обрушение перекрытий, смогли вернуться в свои квартиры для того, чтобы забрать необходимые вещи и домашних животных, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Пермского края.

"В сопровождении спасателей люди допущены в дом для того, чтобы забрать все необходимые вещи и домашних животных", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, большая часть эвакуированных людей уже разместилась у родственников и знакомых, остальные поселились в гостинице.

ЧП произошло в Перми в 14-этажном кирпичном одноподъездном доме по адресу: ул. Революции, д. 3/1. Обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей дома. Квартиры и несущие конструкции не повреждены. Пожарные оповестили жильцов, чтобы они покинули квартиры - всего был выведен 151 человек, в том числе 31 ребенок. Всего в доме проживает 230 человек. Пострадавших в результате ЧП нет.