0
0
171
НОВОСТИ

Взрыв в Гааге: Обрушились несколько домов, под завалами могут быть люди

19:15 27.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три дома разрушены при взрыве в Гааге на западе Нидерландов. Об этом в воскресенье сообщил местный новостной портал RTL News.

По его данным, под завалами могут находиться люди, их число не уточняется.

Отмечается, что в настоящее время проводится эвакуация, на место направлены машины и вертолеты скорой помощи.

По словам представителя местной пожарной службы, предварительной причиной взрыва является утечка газа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 27.01.2019
Неизвестные украли картину Куинджи из Третьяковки
0
23
20:00 27.01.2019
Наследный принц Саудовской Аравии готовит реформы на 425 млрд долл.
0
100
18:42 27.01.2019
Пермь: Жильцы дома, где произошло обрушение, вернулись за вещами и питомцами
0
187
18:20 27.01.2019
Нетаньяху: Израиль признал новое руководство Венесуэлы
0
211
17:27 27.01.2019
Песков: Вмешательство США представляет наибольшую опасность в ситуации с Венесуэлой
0
255
15:45 27.01.2019
СМИ: В Японии несколько компаний получили письма с цианистым калием
0
332
15:35 27.01.2019
Путин: Наш долг - передать правнукам победителей героическую правду о блокадном Ленинграде
0
347
15:10 27.01.2019
Мадуро: Европейские страны должны отказаться от своего ультиматума
0
386
14:30 27.01.2019
Захарова прокомментировала решение ФРГ выделить 12 млн евро на помощь блокадникам
0
491
14:15 27.01.2019
Взрывы прогремели рядом с католической церковью на Филиппинах, десятки погибших
0
396

Возврат к списку