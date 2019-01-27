Взрыв в Гааге: Обрушились несколько домов, под завалами могут быть люди

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три дома разрушены при взрыве в Гааге на западе Нидерландов. Об этом в воскресенье сообщил местный новостной портал RTL News.

По его данным, под завалами могут находиться люди, их число не уточняется.

Отмечается, что в настоящее время проводится эвакуация, на место направлены машины и вертолеты скорой помощи.

По словам представителя местной пожарной службы, предварительной причиной взрыва является утечка газа.