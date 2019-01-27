Взрыв в Гааге: Обрушились несколько домов, под завалами могут быть люди
19:15 27.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три дома разрушены при взрыве в Гааге на западе Нидерландов. Об этом в воскресенье сообщил местный новостной портал RTL News.
По его данным, под завалами могут находиться люди, их число не уточняется.
Отмечается, что в настоящее время проводится эвакуация, на место направлены машины и вертолеты скорой помощи.
По словам представителя местной пожарной службы, предварительной причиной взрыва является утечка газа.
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