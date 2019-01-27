Наследный принц Саудовской Аравии готовит реформы на 425 млрд долл.
20:00 27.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен провести серию реформ по развитию инфраструктуры и промышленности на сумму 425 млрд долл. к 2030 году. Об этом сообщила в воскресенье газета "Аль-Ваим".
По ее данным, кронпринц 28 января объявит о деталях инициативы, направленной на уход от зависимости экономики от нефтяных доходов. Речь идет об инвестиционных проектах в сфере энергетики, горнодобывающей промышленности. План кронпринца также включает прокладку 2 тыс. км железных дорог и строительство пяти новых международных аэропортов на территории Саудовской Аравии.
Как отмечает газета, в понедельник королевство подпишет 70 крупных соглашений на 200 млрд риалов (53,3 млрд долл.).
НОВОСТИ
- 20:40 27.01.2019
- Неизвестные украли картину Куинджи из Третьяковки
- 19:15 27.01.2019
- Взрыв в Гааге: Обрушились несколько домов, под завалами могут быть люди
- 18:42 27.01.2019
- Пермь: Жильцы дома, где произошло обрушение, вернулись за вещами и питомцами
- 18:20 27.01.2019
- Нетаньяху: Израиль признал новое руководство Венесуэлы
- 17:27 27.01.2019
- Песков: Вмешательство США представляет наибольшую опасность в ситуации с Венесуэлой
- 15:45 27.01.2019
- СМИ: В Японии несколько компаний получили письма с цианистым калием
- 15:35 27.01.2019
- Путин: Наш долг - передать правнукам победителей героическую правду о блокадном Ленинграде
- 15:10 27.01.2019
- Мадуро: Европейские страны должны отказаться от своего ультиматума
- 14:30 27.01.2019
- Захарова прокомментировала решение ФРГ выделить 12 млн евро на помощь блокадникам
- 14:15 27.01.2019
- Взрывы прогремели рядом с католической церковью на Филиппинах, десятки погибших
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать