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Наследный принц Саудовской Аравии готовит реформы на 425 млрд долл.

20:00 27.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен провести серию реформ по развитию инфраструктуры и промышленности на сумму 425 млрд долл. к 2030 году. Об этом сообщила в воскресенье газета "Аль-Ваим".

По ее данным, кронпринц 28 января объявит о деталях инициативы, направленной на уход от зависимости экономики от нефтяных доходов. Речь идет об инвестиционных проектах в сфере энергетики, горнодобывающей промышленности. План кронпринца также включает прокладку 2 тыс. км железных дорог и строительство пяти новых международных аэропортов на территории Саудовской Аравии.

Как отмечает газета, в понедельник королевство подпишет 70 крупных соглашений на 200 млрд риалов (53,3 млрд долл.).

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