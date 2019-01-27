Неизвестные украли картину Куинджи из Третьяковки

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные полицейские ведут розыск неизвестных, похитивших картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Полиция устанавливает неизвестных, похитивших картину Архипа Куинджи. В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", - сказала она.