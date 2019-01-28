В России испытали оружие с беспилотника-перехватчика "Карнивора"
07:00 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оружие с малого ударного беспилотника-перехватчика "Карнивора" применили на испытаниях в России. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В ходе продолжающихся летных испытаний беспилотника "Карнивора" было отработано применение боекомплекта: ударного вооружения и сеток для перехвата других дронов", - сказал собеседник агентства. Ранее ТАСС писал, что в ударном варианте "Карнивора" сможет применять, в частности, различные осколочно-фугасные гранаты и противотанковые авиабомбы малого калибра.
Источник добавил, что "после завершения заводских испытаний работу "Карниворы" планируется проверить в боевых условиях". Он не уточнил детали будущей боевой проверки.
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