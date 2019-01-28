0
0
0
НОВОСТИ

В России испытали оружие с беспилотника-перехватчика "Карнивора"

07:00 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружие с малого ударного беспилотника-перехватчика "Карнивора" применили на испытаниях в России. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В ходе продолжающихся летных испытаний беспилотника "Карнивора" было отработано применение боекомплекта: ударного вооружения и сеток для перехвата других дронов", - сказал собеседник агентства. Ранее ТАСС писал, что в ударном варианте "Карнивора" сможет применять, в частности, различные осколочно-фугасные гранаты и противотанковые авиабомбы малого калибра.

Источник добавил, что "после завершения заводских испытаний работу "Карниворы" планируется проверить в боевых условиях". Он не уточнил детали будущей боевой проверки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:40 28.01.2019
Установлены приметы похитителей картины Куинджи
0
2
07:15 28.01.2019
Опрос: Все больше японцев выступает за мирный договор с РФ без передачи островов
0
56
20:40 27.01.2019
Неизвестные украли картину Куинджи из Третьяковки
0
550
20:00 27.01.2019
Наследный принц Саудовской Аравии готовит реформы на 425 млрд долл.
0
589
19:15 27.01.2019
Взрыв в Гааге: Обрушились несколько домов, под завалами могут быть люди
0
672
18:42 27.01.2019
Пермь: Жильцы дома, где произошло обрушение, вернулись за вещами и питомцами
0
609
18:20 27.01.2019
Нетаньяху: Израиль признал новое руководство Венесуэлы
0
573
17:27 27.01.2019
Песков: Вмешательство США представляет наибольшую опасность в ситуации с Венесуэлой
0
585
15:45 27.01.2019
СМИ: В Японии несколько компаний получили письма с цианистым калием
0
663
15:35 27.01.2019
Путин: Наш долг - передать правнукам победителей героическую правду о блокадном Ленинграде
0
675

Возврат к списку