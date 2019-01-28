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Установлены приметы похитителей картины Куинджи

07:40 28.01.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Сотрудники полиции установили приметы подозреваемых в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в ходе осмотра места происшествия и опроса свидетелей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время полицейскими осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и очевидцы, установлены приметы злоумышленников, а также проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности, розыск и задержание подозреваемых», - отметила И.Волк.

Ранее она сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

В пресс-службе Третьяковской галереи сообщили, что 27 января, около 18:00 на выставке А.Куинджи была украдена картина «Ай-Петри. Крым». По информации источника Агентства «Москва», картина была застрахована на 12 млн. руб. Размеры картины 39 на 53 см., написана в 1890-х гг.

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