Погода в Москве сегодня значительно улучшится

08:14 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 28 января. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Погода в Московском регионе значительно улучшится. Снег ослабеет, перейдет в разряд небольшого. Максимальная температура воздуха ожидается в Москве от 5 до 3 градусов мороза, по области - от минус 6 до минус 1. Ее среднесуточное же значение окажется значительно выше климатической нормы. Ветер поменяет свое направление на северо-восток, и его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет до 747 мм ртутного столба, что вблизи климатической нормы», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что относительная влажность воздуха в Москве и Подмосковье составит около 80%.