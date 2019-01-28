Погода в Москве сегодня значительно улучшится
08:14 28.01.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 28 января. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Погода в Московском регионе значительно улучшится. Снег ослабеет, перейдет в разряд небольшого. Максимальная температура воздуха ожидается в Москве от 5 до 3 градусов мороза, по области - от минус 6 до минус 1. Ее среднесуточное же значение окажется значительно выше климатической нормы. Ветер поменяет свое направление на северо-восток, и его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет до 747 мм ртутного столба, что вблизи климатической нормы», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что относительная влажность воздуха в Москве и Подмосковье составит около 80%.
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