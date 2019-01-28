Абэ рассказал, на основе чего будет заключен мирный договор с Россией

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ убежден, что Москва и Токио разрешат территориальный вопрос и заключат мирный договор, базируясь на положениях Совместной декларации 1956 года. Он заявил об этом в понедельник, выступая с программной речью на открытии сессии парламента.

"Наши народы, - сказал премьер, - углубят взаимное доверие и дружбу, разрешат территориальную проблему и заключат мирный договор". Премьер подчеркнул, что переговоры об этом будут ускорены на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года, допускающей передачу Токио некоторых островов южной части Курил после подписания мирного договора.