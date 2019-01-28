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Украденная картина Куинджи найдена, ее похититель задержан

08:40 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции обнаружили в Московской области похищенную из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В рамках расследования уголовного дела в результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими", - сказала она.

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