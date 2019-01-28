0
0
17
НОВОСТИ

Орбан отказался усиливать давление на Россию и Китай

09:00 28.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на давление США и требование проводить более жесткую линию в отношении России и Китая заявил, что его страна намерена сохранять нейтралитет в этом вопросе. Как рассказали источники The Wall Street Journal, об этом господин Орбан сказал послу США в Будапеште в декабре прошлого года.

«Господин Орбан категорически возражает против давления США, направленного на то, чтобы Венгрия проводила политику сдерживания влияния Москвы и Пекина в Европе»,— сказал собеседник издания. По словам источника, венгерский премьер отказался и от усиления «поддержки Украины в конфронтации с Россией».  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 28.01.2019
Гуайдо сообщил о тайных переговорах с военными
0
36
08:40 28.01.2019
Украденная картина Куинджи найдена, ее похититель задержан
0
96
08:30 28.01.2019
Абэ рассказал, на основе чего будет заключен мирный договор с Россией
0
110
08:14 28.01.2019
Погода в Москве сегодня значительно улучшится
0
117
07:40 28.01.2019
Установлены приметы похитителей картины Куинджи
0
165
07:15 28.01.2019
Опрос: Все больше японцев выступает за мирный договор с РФ без передачи островов
0
206
07:00 28.01.2019
В России испытали оружие с беспилотника-перехватчика "Карнивора"
0
250
20:40 27.01.2019
Неизвестные украли картину Куинджи из Третьяковки
0
605
20:00 27.01.2019
Наследный принц Саудовской Аравии готовит реформы на 425 млрд долл.
0
652
19:15 27.01.2019
Взрыв в Гааге: Обрушились несколько домов, под завалами могут быть люди
0
725

Возврат к списку