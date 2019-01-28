Орбан отказался усиливать давление на Россию и Китай
09:00 28.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на давление США и требование проводить более жесткую линию в отношении России и Китая заявил, что его страна намерена сохранять нейтралитет в этом вопросе. Как рассказали источники The Wall Street Journal, об этом господин Орбан сказал послу США в Будапеште в декабре прошлого года.
«Господин Орбан категорически возражает против давления США, направленного на то, чтобы Венгрия проводила политику сдерживания влияния Москвы и Пекина в Европе»,— сказал собеседник издания. По словам источника, венгерский премьер отказался и от усиления «поддержки Украины в конфронтации с Россией». Коммерсантъ
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