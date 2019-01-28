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НОВОСТИ

Гуайдо сообщил о тайных переговорах с военными

09:05 28.01.2019 Источник: RNS

Оппозиция Венесуэлы ведет переговоры с военными и гражданскими правительственными структурами, надеясь добиться отстранения президента страны Николаса Мадуро, заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post.

«Мы вели переговоры с правительственными структурами, гражданскими и военными. Это очень деликатный вопрос, касающийся личной безопасности. Мы встречаемся с ними, но осторожно», — сказал Гуайдо.

Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января.  RNS

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