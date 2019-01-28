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Мэй пообещала членам кабмина не допустить "жесткого" Brexit - The Sun

09:20 28.01.2019 Источник: Газета.Ru

Источник в правительстве Великобритании рассказал, что премьер страны Тереза Мэй пообещала членам кабмина не допустить «жесткого» Brexit. Об этом пишет The Sun.

По словам источника, Мэй не пойдет по пути отсутствия сделки по выходу страны из состава Евросоюза. При этом премьер не готова сделать соответствующее публичное заявление, так как это сделает ее позицию на переговорах с Брюсселем слабее.  Газета.Ru

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