Саакашвили заявил о возможности сменить власть в Грузии за 72 часа
09:32 28.01.2019 Источник: Lenta.ru
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал вернуться в Грузию и сменить там власть. Об этом он заявил в эфире телеканала Rustavi 2.
По словам Саакашвили, он вернется на родину, когда будет уверен в том, что «активная часть Грузии и оппозиция» смогут обеспечить ему 72 часа свободного передвижения по стране. «Это сценарий смены руководства мирным путем», — добавил он.
Бывший грузинский лидер также упомянул о борьбе с основателем правящей в Грузии команды Бидзиной Иванишвили. Он сравнил грузинские власти с «сумасшедшими, которые заперли врачей в сумасшедшем доме» и подчеркнул, что надо их «нейтрализовать без трагедии, насилия и жертв».
В ноябре 2018 года Саакашвили призвал жителей Грузии не признавать итоги выборов главы государства. Lenta.Ru
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