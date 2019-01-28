Премьер Канады уволил посла в Китае после его высказываний о деле Huawei
10:00 28.01.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо уволил посла Канады в Китае Джона Маккаллума. Это произошло после высказываний дипломата об аресте финансового директора корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.
Трюдо заявил, что сам попросил Маккаллума покинуть свой пост, но причин не назвал. Он добавил, что посол достойно служил канадцам, занимая множество должностей в кабинете министров.
Канадские СМИ в пятницу процитировали слова Маккаллума о том, что было бы "отлично для Канады", если бы США не подавали запрос об экстрадиции Ваньчжоу.
Сначала Трюдо заявил, что не будет увольнять посла и сосредоточится на безопасном возвращении задержанных после ареста Ваньчжоу канадцев Майкла Коврига и Майкла Спавора домой из Китая, однако потом изменил свое мнение.
Ранее он заявлял, что у канадских властей не было иного выбора, кроме как задержать Ваньчжоу, и что процесс экстрадиции не является политическим.
США обвиняют Huawei в нарушениях санкций в отношении Ирана. В корпорации отрицают эти обвинения. Русская служба Би-би-си
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