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НОВОСТИ

В России с 1 февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам

10:05 28.01.2019 Источник: РБК

Пособия и компенсации инвалидам, ветеранам проиндексируют с 1 февраля на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Индексация коснется выплат, пособий и компенсаций, предназначенных для ветеранов, инвалидов, граждан с детьми, а также выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  РБК

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