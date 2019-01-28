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НОВОСТИ

Депутат Рады заявил, что МВФ "захватническая организация"

10:20 28.01.2019 Источник: Российская газета

 Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, выступая в эфире украинского телевидения, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) пытается захватить Украину, превратив ее в сырьевой участок.

По его словам, Киев не способен выплачивать долги кредиторам, а МВФ ведет себя как "захватническая организация". "Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали", - цитирует Рабиновича РИА Новости.

Политик также выразил недоумение, почему, давая Украине деньги в долг, финансовая организация при этом называла украинские власти самыми коррумпированными в мире.  "РГ"

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