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НОВОСТИ

Клинтон не исключила участия в выборах президента в 2020 году - CNN

10:32 28.01.2019 Источник: Газета.Ru

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась по поводу своего участие в выборах главы государства в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

Как рассказали источники, она заявила своему окружению, что не отказывается от этой идеи.

Уточняется, что три человека подтвердили, что на этой неделе на фоне последних новостей она заявила, что «не закрывает эти двери». Газета.Ru

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