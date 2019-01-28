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Большинство россиян выступает против передачи Японии Южно-Курильских островов

11:05 28.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Три четверти россиян – 77% – выступили против того, чтобы Россия передавала Японии Южно-Курильские острова. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. За передачу островов высказались 14 процентов респондентов. Половина опрошенных считает, что Россия и Япония должны продолжать переговоры по островам столько, сколько это потребуется.  Эхо Москвы

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