Большинство россиян выступает против передачи Японии Южно-Курильских островов
11:05 28.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Три четверти россиян – 77% – выступили против того, чтобы Россия передавала Японии Южно-Курильские острова. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. За передачу островов высказались 14 процентов респондентов. Половина опрошенных считает, что Россия и Япония должны продолжать переговоры по островам столько, сколько это потребуется. Эхо Москвы
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