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НОВОСТИ

В Чечне автомобиль упал в пропасть, есть жертвы

11:20 28.01.2019 Источник: Вести.Ru

Как сообщили в экстренных службах Чеченской Республики, в результате падения легкового автомобиля в 80-метровую пропасть в горах погибли три человека.

В настоящее время на месте трагедии проводится операция по подъему тел погибших со дна ущелья. ЧП произошло на автодороге Шатой — Итум-Кале. Вести.Ru

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