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ФИЦ питания предложил изменить состав потребительской корзины

11:32 28.01.2019 Источник: Известия

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии сформировал свои предложения по минимальному набору продуктов, которые входят в потребительскую корзину. 

По мнению ученых, следует увеличить в составе набора белковую составляющую. Содержание мяса и мясопродуктов должно быть больше на 5%, рыбы — на 16%, творога и яиц — на 14%, птицы — на 11%. Кроме того, необходимо увеличить количество овощей и фруктов — на 17%. 

При этом нужно сократить объем быстрых углеводов и жиров. Так, употребление хлеба, муки и растительных жиров предлагается уменьшить на 1–6%. Плюс к этому должно быть снижено содержание поваренной соли (на 5%) и сахара (на 12%).

Если предложения ФИЦ питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%. Известия

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