Задержанный за похищение картины Куинджи заявил, что не совершал преступлений

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный по подозрению в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" заявил, что не совершал никаких преступлений. Это следует из видеозаписи его задержания, распространенного в понедельник МВД России.На вопрос оперативников, понимает ли, за что он задержан, мужчина отвечает: "Без понятия". "Я не совершаю преступлений, я законопослушный гражданин России. Я не нарушаю Конституцию РФ и законы", - сказал задержанный.При этом он утверждал, что никогда не привлекался к уголовной ответственности и ранее не был судим. Он не смог ответить на вопрос, где находился в воскресенье днем (когда была совершена кража - прим. ТАСС). "Я плохо помню, мне, наверное, надо освежить память", - сказал он.Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена в воскресенье из Третьяковской галереи, где проходила выставка работ художника. Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в хищении в поселке Заречье Московской области. Им оказался 31-летний мужчина. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.Подозреваемый в декабре 2018 года задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ. Он находился под подпиской о невыезде, в полиции не исключают, что у него были сообщники, они сейчас устанавливаются.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что картину, скорее всего, похитили на заказ. В МВД также сообщили, что, "по предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений". Источник в правоохранительных органах отметил, что состояние картины, стоимость которой оценивается примерно в 1 млн долларов, нормальное.