В Симферополе арестован мужчина, обвиняемый в порче памятника "Вежливым людям"
12:20 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина, обливший краской памятник "Вежливым людям" в Симферополе, арестован, он дал признательные показания. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МВД по Республике Крым.
"В настоящее время он [подозреваемый] арестован в порядке ст. 91 УПК РФ (по подозрению в совершении преступления), в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 ("Вандализм") УК РФ. Мужчина дал признательные показания в совершении данного преступления", - сказали в пресс-службе.
В рамках возбужденного уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия. Ранее пресс-служба сообщала, что в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20. 21 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").
Вечером 27 января полиция задержала пьяного мужчину, облившего краской памятник "Вежливым людям" в Симферополе. Памятник был открыт 11 июня 2016 года в честь военнослужащих, находившихся в Крыму в период подготовки референдума о самоопределении полуострова в марте 2014 года.
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