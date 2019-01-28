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НОВОСТИ

В России запустили систему быстрых платежей

13:00 28.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России в тестовом режиме запустили систему быстрых платежей. С 28 февраля она начнёт работать полноценно, пока к ней подключены только 12 банков.

Система позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона) независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.  Говорит Москва

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