В России запустили систему быстрых платежей
13:00 28.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России в тестовом режиме запустили систему быстрых платежей. С 28 февраля она начнёт работать полноценно, пока к ней подключены только 12 банков.
Система позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона) независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 13:32 28.01.2019
- Крыша детского сада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области
- 13:20 28.01.2019
- Кремль выступает за невмешательство в вопросе венесуэльского урегулирования - Песков
- 13:05 28.01.2019
- Трамп не исключает очередной приостановки работы правительства США
- 12:32 28.01.2019
- Гильдия киноактеров США выбрала лучших актеров
- 12:20 28.01.2019
- В Симферополе арестован мужчина, обвиняемый в порче памятника "Вежливым людям"
- 12:05 28.01.2019
- В российских регионах продолжается "эпидемия" звонков с сообщениями о бомбах
- 12:00 28.01.2019
- Задержанный за похищение картины Куинджи заявил, что не совершал преступлений
- 11:32 28.01.2019
- ФИЦ питания предложил изменить состав потребительской корзины
- 11:20 28.01.2019
- В Чечне автомобиль упал в пропасть, есть жертвы
- 11:05 28.01.2019
- Большинство россиян выступает против передачи Японии Южно-Курильских островов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать