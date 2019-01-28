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Кремль выступает за невмешательство в вопросе венесуэльского урегулирования - Песков

13:20 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль выступает за невмешательство в вопросе венесуэльского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что такая позиция является основной помощью, которую в настоящий момент Москва может оказать Каракасу.

"Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем все мы можем помочь, - это не вмешиваться в ситуацию, как делают напрямую некоторые страны", - подчеркнул представитель Кремля.

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