Кремль выступает за невмешательство в вопросе венесуэльского урегулирования - Песков
13:20 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль выступает за невмешательство в вопросе венесуэльского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что такая позиция является основной помощью, которую в настоящий момент Москва может оказать Каракасу.
"Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем все мы можем помочь, - это не вмешиваться в ситуацию, как делают напрямую некоторые страны", - подчеркнул представитель Кремля.
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