Кремль выступает за невмешательство в вопросе венесуэльского урегулирования - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль выступает за невмешательство в вопросе венесуэльского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ, подчеркнув, что такая позиция является основной помощью, которую в настоящий момент Москва может оказать Каракасу."Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем все мы можем помочь, - это не вмешиваться в ситуацию, как делают напрямую некоторые страны", - подчеркнул представитель Кремля.