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Крыша детского сада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области

13:32 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крыша детского сада обрушилась в городе Поворино Воронежской области, пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс- службы регионального управления МЧС Сергей Хренов.

"Порядка 60 квадратных метров обрушилось в детском саду в районном центре Поворино. Это одноэтажный дом с двускатной крышей и чердаком. Крыша сложилась, обрушилась на чердак, но в помещения детского сада ничего не попало. Пострадавших при обрушении крыши нет", - сказал он.

По его данным, обрушение произошло около 11:00 мск.

Как уточнили в Единой дежурной диспетчерской службе Поворинского района, "<...> Дети были на прогулке, никто из них и из взрослых не пострадал, сейчас детей разбирают родители, детский сад будет закрыт, пока не отремонтируют крышу".

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