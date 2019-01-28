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НОВОСТИ

Россияне считают, что совершеннолетние дети, не состоящие в браке, должны жить отдельно от родителей - опрос

14:00 28.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Почти две трети россиян считают, что совершеннолетние дети, не состоящие в браке, должны жить отдельно от родителей
Это показал опрос Левада Центра. Такая практика позволяет молодым людям становиться самостоятельными и приучаться отвечать за свои поступки. При этом каждый третий россиянин считает, что молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет не готовы к самостоятельной жизни и могут пойти по неправильному пути.  Эхо Москвы

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