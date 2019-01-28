Арт-критик призвал заменить "бабушек"-смотрительниц в музеях
14:12 28.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Арт-критик призвал заменить пожилых смотрительниц в музеях. Ранее очевидцы кражи полотна Куинджи из Третьяковской галереи рассказали, что грабитель «спокойно унёс картину», а музейные смотрительницы не сразу заметили пропажу.
Искусствовед Александр Евангели в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что на эту должность нужно приглашать молодых людей.
«Бабушек нужно менять по той причине, что они не соответствуют той концепции современного музея, который ориентирован на контакт с публикой. Бабушки выступают в роли олдскульных охранников. В Лувре работают молодые парни, которые с удовольствием это делают, с удовольствием коммуницируют с публикой, попутно выполняя все те функции контроля, пресечения какой-то неприемлемой активности».
Картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» похитили накануне в Третьяковской галерее на глазах у посетителей. Как сообщалось, неизвестный под видом сотрудника музея снял полотно со стены и скрылся. Было возбуждено дело по статье о хищении особо ценного предмета. Сегодня стало известно о задержании подозреваемого в Подмосковье – это 31-летний мужчина. Полотно обнаружили на стройплощадке в Одинцовском районе.
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