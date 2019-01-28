На Украине задумались о последствиях потери транзита газа из РФ
14:32 28.01.2019 Источник: Известия
Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.
Политик отметил, что в случае потери транзита Киеву придется содержать недействующий газопровод и тратить на это огромные деньги.
«1 января (2020 года) заканчивается контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объемы. Для того чтобы обслуживать даже пустую трубу, нам нужно $3 млрд в год. Теперь не будет ничего — договор новый не заключают. С чем мы останемся? Это за Украину или против?» — задался вопросом депутат в эфире NewsOne.
Рабинович отметил, что нынешние власти «плюнули» на торговлю со странами СНГ, а обещания привести Украину в Европу так и не оправдались.
Кроме того, политик напомнил, что, несмотря на заявления Киева о разрыве отношений с Россией, Украина продолжает наращивать импорт российских товаров. Известия
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