Константинопольская церковь впала в ересь - пресс-секретарь патриарха Кирилла

15:12

Константинопольская церковь впала в ересь, и всем православным следует подумать, как помочь ей выйти из заблуждений. Об этом в понедельник на пресс-конференции, посвященной десятилетию интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник"Константинопольская церковь впала в ересь и заблуждение. Всем православным церквям стоит задуматься о том, как помочь константинопольской церкви выбраться из этих пагубных заблуждений", - прокомментировал он ситуацию с созданием новых религиозных структур на Украине.По мнению священника, ждать немедленных прорывных решений поместных церквей об отношении к украинскому расколу не стоит. Однако "присутствие в Москве делегатов множества поместных церквей уж говорит о межправославном единстве", уверен Волков.