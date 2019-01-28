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Константинопольская церковь впала в ересь - пресс-секретарь патриарха Кирилла

15:12 28.01.2019

Константинопольская церковь впала в ересь, и всем православным следует подумать, как помочь ей выйти из заблуждений. Об этом в понедельник на пресс-конференции, посвященной десятилетию интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

"Константинопольская церковь впала в ересь и заблуждение. Всем православным церквям стоит задуматься о том, как помочь константинопольской церкви выбраться из этих пагубных заблуждений", - прокомментировал он ситуацию с созданием новых религиозных структур на Украине.

По мнению священника, ждать немедленных прорывных решений поместных церквей об отношении к украинскому расколу не стоит. Однако "присутствие в Москве делегатов множества поместных церквей уж говорит о межправославном единстве", уверен Волков.

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