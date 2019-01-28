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Суд снял выговор с осужденного экс-главы Карелии Нелидова за уборку СИЗО веником

15:32 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сегежский городской суд удовлетворил административный иск осужденного за взятки экс-главы Республики Карелия Андрея Нелидова о снятии с него выговора за уборку СИЗО веником, а не тряпкой. Об этом в понедельник ТАСС сообщил его защитник Алексей Соловьев.

В сентябре 2018 года городской суд Сегежи отказал осужденному в снятии дисциплинарного наказания. Позже Верховный суд Карелии по жалобе Нелидова отменил решение горсуда и отправил дело на пересмотр в тот же суд.

"Решением Сегежского городского суда выговор отменен. Полный текст решения я пока не получал, только резолютивную часть", - сказал Соловьев. По его словам, судебное решение может быть обжаловано в течение месяца административными ответчиками по делу. Ими выступили СИЗО-2 УФСИН России по Карелии и Андрей Косич, который ранее возглавлял СИЗО. Других подробностей защитник не уточнил.

Ранее сообщалось, что 28 апреля 2018 года Андрей Нелидов, будучи дежурным по СИЗО, из-за плохого состояния здоровья провел уборку пола в камере влажным веником, а не мокрой тряпкой. Врио начальника СИЗО-2 УФСИН России по Карелии Андрей Косич наложил выговор на Нелидова, посчитав, что экс-чиновник нарушил правила внутреннего распорядка следственного изолятора.

Петрозаводский городской суд 2 марта 2018 года приговорил Андрея Нелидова к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Он также лишен государственной награды - ордена Почета. Как было установлено следствием и судом, Нелидов, возглавляя музей "Кижи", при посредничестве с советником Иваном Романовым получил от предпринимателя Татьяны Астратенок более 4,6 млн рублей взяток за возможность беспрепятственно торговать на территории музея.

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