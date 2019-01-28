Российский Су-27 перехватил самолет Р-8А Poseidon ВВС США над Балтикой

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Балтийским морем, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.Как рассказали в военном ведомстве, средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающуюся с российской государственной границе цель над нейтральными водами Балтийского моря. "Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США", - отметили в министерстве.Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.