Российский Су-27 перехватил самолет Р-8А Poseidon ВВС США над Балтикой
16:00 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Балтийским морем, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
Как рассказали в военном ведомстве, средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающуюся с российской государственной границе цель над нейтральными водами Балтийского моря. "Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США", - отметили в министерстве.
Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
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