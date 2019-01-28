Валентина Матвиенко обещала бороться с отрицателями Холокоста

17:12 Источник: НГ-Online

Фото: Александр Иванюк / Еврейский музей.



28 января в Еврейском музее и центре толерантности в Москве при поддержке Федерации еврейских общин России состоялась ежегодная церемония зажжения свечей, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста.Мероприятие посетила председатель Совета Федерации. Она отметила, что в России чтят память жертв Холокоста. «Это наша общая скорбь. Мы воспринимаем эту катастрофу как боль всего нашего многонационального народа, который понес наибольшие потери в годы Второй мировой войны, в борьбе с фашизмом […] Нам нужно делать все для того, чтобы не допустить возрождения нацистской идеологии с ее звериным обличьем», – сказала Матвиенко.По словам председателя Совета Федерации, в России пресекаются любые попытки отрицания Холокоста: «Человечество не имеет права забыть о Холокосте, о блокаде Ленинграда, белорусской Хатыни, чешском Лидице, Бабьем Яре, жесточайшем подавлении восстания в Варшавском гетто и о многих других преступлениях нацистов против человечности. Мы должны помнить об этом, чтобы никогда ничего подобного не повторилось».Среди гостей также были главы зарубежных дипломатических миссий США, ФРГ, Республики Польша, Латвийской республики и других, представители религиозных организаций.