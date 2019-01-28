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НОВОСТИ

Валентина Матвиенко обещала бороться с отрицателями Холокоста

17:12 28.01.2019 Источник: НГ-Online

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Фото: Александр Иванюк / Еврейский музей. 
28 января в Еврейском музее и центре толерантности в Москве при поддержке Федерации еврейских общин России состоялась ежегодная церемония зажжения свечей, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста.

 Мероприятие посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что в России чтят память жертв Холокоста. «Это наша общая скорбь. Мы воспринимаем эту катастрофу как боль всего нашего многонационального народа, который понес наибольшие потери в годы Второй мировой войны, в борьбе с фашизмом […] Нам нужно делать все для того, чтобы не допустить возрождения нацистской идеологии с ее звериным обличьем», – сказала Матвиенко. 

 По словам председателя Совета Федерации, в России пресекаются любые попытки отрицания Холокоста: «Человечество не имеет права забыть о Холокосте, о блокаде Ленинграда, белорусской Хатыни, чешском Лидице, Бабьем Яре, жесточайшем подавлении восстания в Варшавском гетто и о многих других преступлениях нацистов против человечности. Мы должны помнить об этом, чтобы никогда ничего подобного не повторилось». 

 Среди гостей также были главы зарубежных дипломатических миссий США, ФРГ, Республики Польша, Латвийской республики и других, представители религиозных организаций.

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