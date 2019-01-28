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Папа Римский Франциск высказался за сексуальное образование в школах

17:40 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск считает, что в школах должно проводиться "объективное" сексуальное образование "без идеологических штампов". Об этом он заявил на борту самолета по дороге из Панамы, где находился с апостольским визитом, сообщает в понедельник АНСА.

"В школах нужно, чтобы было сексуальное образование. Секс - дар божий, это дар любить, а не какой-то монстр. Если кто-то использует его для того, чтобы заработать или в целях эксплуатации ближнего, это уже другая проблема. Нужно давать объективное сексуальное образование без идеологических штампов", - сказал понтифик.

По его мнению, правильное образовательное преподнесение темы "поможет раскрывать лучшее в людях". "Проблема в системе, в выборе правильных преподавателей и книг. Идеально, если бы это образование шло из семьи, но не всегда это возможно, поэтому школа должна восполнять этот пробел, чтобы он не был заполнен неправильным пониманием", - указал Франциск.

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