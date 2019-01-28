Директор Третьяковки рассказала, сколько будут стоить датчики сигнализации для картин

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Датчики сигнализации для картин могут обойтись Третьяковской галерее в десятки миллионов рублей ежегодно. Об этом сообщила ТАСС в понедельник директор галереи Зельфира Трегулова, комментируя инцидент с картиной Архипа Куинджи.

По ее словам, количество датчиков зависит не только от площади выставочного пространства, но и от количества экспонатов. "В результате - десятки миллионов рублей. Сотни - нет, но десятки точно. Мы просто должны вводить эти расходы как часть бюджета выставки", - сказала директор галереи.