Директор Третьяковки рассказала, сколько будут стоить датчики сигнализации для картин
18:25 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Датчики сигнализации для картин могут обойтись Третьяковской галерее в десятки миллионов рублей ежегодно. Об этом сообщила ТАСС в понедельник директор галереи Зельфира Трегулова, комментируя инцидент с картиной Архипа Куинджи.
По ее словам, количество датчиков зависит не только от площади выставочного пространства, но и от количества экспонатов. "В результате - десятки миллионов рублей. Сотни - нет, но десятки точно. Мы просто должны вводить эти расходы как часть бюджета выставки", - сказала директор галереи.
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