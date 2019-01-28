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Специалист назвал стоимость и сроки создания сверхзвукового бизнес-джета

18:45 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ по разработке нового сверхзвукового делового самолета составит 42 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель начальника проектно-конструкторскиого центра "Техпроекты" (входит в ПАО "Туполев) Михаил Никулочкин на торжественном собрании, посвященном 50-летию со дня первого полета сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

"Стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ составит 42 с небольшим миллиарда рублей, включая стоимость постройки самолета-демонстратора", - сказал Никулочкин.

По его словам, реализация проекта создания сверхзвукового делового самолета предполагается в два этапа. "Первый этап - разработка самолета-демонстратора, первый вылет которого запланирован на 2024 год. Второй этап - разработка опытного образца. Первый вылет запланирован на 2027 год", - отметил Никулочкин.

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