СМИ: Переговоры с запрещенными в РФ талибами обнадежили Пентагон
20:25 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан назвал "обнадеживающими" переговоры между американскими представителями и афганскими талибами (запрещенная в РФ организация). Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер.
В то же время и. о. главы Пентагона заявил, что не получал указаний о подготовке полного вывода американских войск из Афганистана.
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