СМИ: Переговоры с запрещенными в РФ талибами обнадежили Пентагон

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан назвал "обнадеживающими" переговоры между американскими представителями и афганскими талибами (запрещенная в РФ организация). Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер.

В то же время и. о. главы Пентагона заявил, что не получал указаний о подготовке полного вывода американских войск из Афганистана.