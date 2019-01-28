В СБ Украины, похоже, не знают где находится пропавший капитан российского судна "Норд"
21:09 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба безопасности Украины утверждает, что пропавший без вести капитан судна "Норд" Владимир Горбенко у них не находится. Об этом в беседе с корр. ТАСС сообщил адвокат моряка Александр Руденко.
"Мы в телефонном режиме связывались со следователем СБУ, который ведет дело Горбенко (чтобы узнать о его местонахождении - прим. ТАСС). Он сообщил, что никакими данными о его официальном задержании не располагает", - отметил защитник.
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