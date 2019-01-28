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НОВОСТИ

Прессе стала известна дата повторного голосования по Brexit

21:44 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля. Об этом в понедельник информировал телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на собственные источники.

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