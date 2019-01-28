СМИ назвали примерную дату выступления Трампа в Конгрессе США

22:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выступление президента Дональда Трампа в Конгрессе США с ежегодным обращением "О положении страны" может состояться 5 февраля. Об этом сообщила в понедельник телекомпания "Фокс" со ссылкой на неназванные источники.

По их данным, именно эта дата рассматривается в настоящее время при подготовке предстоящего выступления американского лидера. Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Мерседес Шлапп, отвечая в понедельник на вопросы журналистов, сказала, что пока новая дата выступления Трампа не определена.

"Наш аппарат находится в контакте с окружением спикера [Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси]. Вскоре нам должен поступить ответ", - сказала Шлапп. По ее словам, "президент с нетерпением ждет возможности напрямую обратиться к американскому народу".